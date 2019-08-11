«Локомотив» разгромил «Урал» со счетом 4:0 в рамках пятого тура чемпионата России-2019/20, один из голов получился на редкость красивым – его автором стал полузащитник Гжегож Крыховяк.

Гол попал в видео одной из фанаток «Локо», которая хотела заснять кричалки про «Зенит», но в итоге поймала эффектный удар поляка в девятку.

Это второй гол Крыховяка в пяти матчах РПЛ-2019/20.

«Локомотив» отстает от лидирующего в чемпионате «Зенита» на 3 очка.

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