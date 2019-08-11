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«Исполнилась мечта парня, едва сдерживали слезы». Дзюба встретился с больным дистрофией Дюшена
Добрый поступок Артема.
Форвард «Зенита» Артем Дзюба перед гостевым матчем чемпионата России с «Динамо» встретился с болельщиком Кириллом Шушкиным, страдающим тяжелым заболеванием. У 22-летнего парня диагностирована мышечная дистрофия Дюшена – редкая генетическая болезнь.
«Дзюба мог записать видеообращение со словами поддержки или же встретиться с ним в день матча. Мы в фонде выбрали второй вариант и до последнего держали эту историю в строжайшем секрете. Честно говоря, это было очень непросто.
Непросто было и организовать эту встречу. Обычно за день и в день матча футболистов не трогают, чтобы ничто не отвлекало их от тренировок и игры. Но для Кирилла, ехавшего из-под Владимира навстречу мечте, сделали исключение.
Исполнилась мечта парня, это было очень трогательно, и мы едва сдерживали слезы», – цитирует директора по развитию фонда «МойМио» Викторию Рыжкову Sport24.
- Матч закончился победой «Зенита» со счетом 2:0.
- Дзюба забил гол и оформил ассист.
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