Форвард «Зенита» Артем Дзюба перед гостевым матчем чемпионата России с «Динамо» встретился с болельщиком Кириллом Шушкиным, страдающим тяжелым заболеванием. У 22-летнего парня диагностирована мышечная дистрофия Дюшена – редкая генетическая болезнь.

«Дзюба мог записать видеообращение со словами поддержки или же встретиться с ним в день матча. Мы в фонде выбрали второй вариант и до последнего держали эту историю в строжайшем секрете. Честно говоря, это было очень непросто.

Непросто было и организовать эту встречу. Обычно за день и в день матча футболистов не трогают, чтобы ничто не отвлекало их от тренировок и игры. Но для Кирилла, ехавшего из-под Владимира навстречу мечте, сделали исключение.

Исполнилась мечта парня, это было очень трогательно, и мы едва сдерживали слезы», – цитирует директора по развитию фонда «МойМио» Викторию Рыжкову Sport24.

Матч закончился победой «Зенита» со счетом 2:0.

Дзюба забил гол и оформил ассист.

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