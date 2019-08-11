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15-летний футболист «Зенита-84» погиб под колесами электрички. Он не услышал ее из-за наушников
Соболезнования родителям и близким Максима Давлатова.
15-летний защитник команды ДФК «Зенит-84» Максим Давлатов погиб в Калининском районе Санкт-Петербурга 10 августа.
Парня сбила электричка. По данным следователей, машинист подавал сигналы и тормозил, но избежать трагедии не удалось. Молодой человек переходил железнодорожные пути по нерегулируемому пешеходному переходу, передает РИА Новости. Он был в наушниках и не слышал сигнала приближающегося поезда.
- Давлатов провел 11 матчей в Первенстве Санкт-Петербурга среди юношеских команд второй лиги, в которых забил 4 мяча.
- Федерация футбола Санкт-Петербурга организовала сбор денег матери игрока. Реквизиты можно узнать здесь.
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