В Грозном в роли диктора на матче чемпионата России против «Спартака» выступил неизвестный человек.

При счете 0:3 игрок «Ахмата» Мбенг отыграл один мяч и тут же поцапался с защитником красно-белых Джикией. Через минуту те же футболисты вновь столкнулись на поле, после чего Мбенг получил красную карточку. Следующие свистки арбитра стадион встретил свистом, после чего кто-то крикнул в микрофон «Судья – ****** [презерватив]».

Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

В 2013 году во время матча «Терек» – «Рубин» глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокричал «Судья продажная, козел ты».

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