Чалову разбили лицо в штрафной «Сочи», но рефери оставил эпизод без внимания
Судейство в РПЛ невозможно объяснить логически.
Брутальный эпизод произошел в дополнительное время матча чемпионата России ЦСКА – «Сочи».
Защитник сочинцев Иван Миладинович заехал в своей штрафной локтем форварду армейцев Федору Чалову. Рефери был близко к эпизоду.
Лицо Федора было полностью залито кровью, но арбитр Виталий Мешков пенальти не назначил. VAR на матче не было.
Чалов даже с окровавленным лицом рвался на поле и кричал врачам «Давай, быстрее», чтобы успеть на решающий угловой.
- Команды сыграли вничью – 0:0.
- Чалов мог на флажке английского трансферного окна перейти в «Кристал Пэлас», но ЦСКА не отпустил игрока.
«Чемпионат»: ЦСКА отклонил предложение «Пэласа» по Чалову в 25 млн евро, потому что хочет 30 млн
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