Брутальный эпизод произошел в дополнительное время матча чемпионата России ЦСКА – «Сочи».

Защитник сочинцев Иван Миладинович заехал в своей штрафной локтем форварду армейцев Федору Чалову. Рефери был близко к эпизоду.

Лицо Федора было полностью залито кровью, но арбитр Виталий Мешков пенальти не назначил. VAR на матче не было.

Чалов даже с окровавленным лицом рвался на поле и кричал врачам «Давай, быстрее», чтобы успеть на решающий угловой.

Команды сыграли вничью – 0:0.

Чалов мог на флажке английского трансферного окна перейти в «Кристал Пэлас», но ЦСКА не отпустил игрока.

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