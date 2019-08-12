Во время игры пятого тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» человек, который, очевидно, поддерживал грозненскую команду, выкрикнул в микрофон слова «Судья – козел», оскорбив главного арбитра матча Алексея Сухого.

В «Ахмате» сообщили, что нарушителем порядка оказался сотрудник пресс-службы «Ахмат-Арены». «Сотрудник пресс-службы стадиона, находившийся в дикторской, выкрикнул «Судья – козел» на эмоциях. Дирекция арены сообщила, что он уволен», – приводит «Чемпионат» слова представителя «Ахмата».

«Спартак» выиграл у грозненского клуба со счетом 3:1.

После пяти сыгранных туров на счету красно-белых 8 очков, на счету «Ахмата» – 6.

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