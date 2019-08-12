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Малком – о натурализации: «Если меня не будут вызывать в Бразилию, то все может быть»

Малком – о натурализации: «Если меня не будут вызывать в Бразилию, то все может быть»
Eurosport

1 час назад

Компанию Ари, Фернандеса и Гилерме ждет пополнение?

Нападающий «Зенита» Малком поделился мнением о возможном приглашении в сборную России.

– Вы пока не заиграны за сборную Бразилии. В России есть традиция – если к нам приезжает классный бразилец, который не играл за сборную, мы даем ему русский паспорт и предлагаем играть за Россию. Как вам план?

– Даже не знаю, всякое может случиться. Если сборная Бразилии не будет меня вызывать, а сборная России будет проявлять свой интерес, то все может быть, – заявил Малком в интервью Sport24.

  • В настоящий момент за сборную России выступают три натурализованных бразильца: Марио Фернандес, Гилерме и Ари.
  • Трансфер Малкома из «Барселоны» обошелся «Зениту» в 40 млн евро.

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