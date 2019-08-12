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«Судья быть должен беспристрастен». Шнуров написал стихотворение о скандале в Грозном
Где громкий инфоповод, там и лидер группировки «Ленинград».
Российский музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение об оскорблении арбитра Алексея Сухого во время матча «Ахмат» – «Спартак».
«Текст протеста был услышан в Грозном,
И подхвачен без цензуры и прикрас.
Пусть звучит немного одиозно,
Но судья, простите, ******* [гомосексуал].
Частный случай, но в нем есть отчасти,
Все неуважение к властям.
Да, судья быть должен беспристрастен,
А не прыгать на людей свистя.
В этом лозунге полным-полно крамолы,
И неуважений к вертикали.
В нем есть правда крупного помола,
На нее в Москве лишь намекали», – написал лидер группировки «Ленинград» в инстаграме.
- «Спартак» выиграл у «Ахмата» со счетом 3:1.
- В конце второго тайма сотрудник «Ахмат-Арены» Ризван Эдильсултанов воспользовался громкой связью и назвал судью Сухого ******** [презервативом].
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