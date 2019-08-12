Российский музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение об оскорблении арбитра Алексея Сухого во время матча «Ахмат» – «Спартак».

«Текст протеста был услышан в Грозном,

И подхвачен без цензуры и прикрас.

Пусть звучит немного одиозно,

Но судья, простите, ******* [гомосексуал].

Частный случай, но в нем есть отчасти,

Все неуважение к властям.

Да, судья быть должен беспристрастен,

А не прыгать на людей свистя.



В этом лозунге полным-полно крамолы,

И неуважений к вертикали.

В нем есть правда крупного помола,

На нее в Москве лишь намекали», – написал лидер группировки «Ленинград» в инстаграме.

«Спартак» выиграл у «Ахмата» со счетом 3:1.

В конце второго тайма сотрудник «Ахмат-Арены» Ризван Эдильсултанов воспользовался громкой связью и назвал судью Сухого ******** [презервативом].

«Ахмат»: арбитра Сухого оскорбил сотрудник пресс-службы, он уволен

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