Бывший капитан сборной России Евгений Алдонин подал в Замоскворецкий районный суд Москвы иск к МВД, сообщает «Коммерсант». Игрок требует выплатить ему моральную компенсацию в размере 47,3 млн рублей.

В данную сумму Алдонин оценил моральный ущерб, нанесенный ему в результате волокиты и ошибок следствия, которое с 2014 года занимается делом о хищении средств экс-футболиста в банке «Замоскворецкий». В 2013 году Евгений перевел на свой счет в банке 1,5 млн долларов, но средства ему не поступили. В июле 2014-го банк лишился лицензии, а сам Алдонин узнал о хищении денег и обратился с заявлением в УВД по ЦАО Москвы.

Год спустя обвинение в хищении средств было предъявлено бывшим председателю правления «Замоскорецкого» Илье Бударину, топ-менеджеру Ирине Павловой и ее брату Янису Павлову. В итоге Бударина приговорили к 3,5 годам за решеткой, а остальные фигуранты дела по-прежнему находятся в розыске.

Согласно предположениям Алдонина, следователи утратили важные улики и позволили злоумышленникам вывести похищенные активы.

Юрист Александр Бурчук, представляющий интересы Алдонина, рассказал, что средства были украдены не только у Евгения, но и у других футболистов: Дмитрия Хохлова, Андрея Каряки, Дмитрия Кириченко, Дмитрия Сычева и Юрия Никифорова.

Бурчук отметил, что изначально иск был подан только от лица Алдонина, но в ближайшее время к нему присоединятся и другие бывшие игроки.

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