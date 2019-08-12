Московский «Локомотив» объявил о приобретении у «Зенита» черногорского нападающего Луки Джорджевича. О сроке заключенного с игроком контракта не сообщается.

По последней информации, за 25-летнего нападающего, проведшего сезон-2018/19 в аренде у «Арсенала», «Локо» заплатит 2,5 млн евро. В составе железнодорожников Джорджевич будет выступать под 22-м номером.

«Я очень рад присоединиться к такому большому клубу, как «Локомотиву», – сказал Джорджевич. – Важно, что здесь меня действительно ждут, в меня верят. Это добавляет сил. Вижу свое будущее в «Локомотиве».

В твиттере «Локо» представил черногорца ядерным роликом с луком и кричащим мужиком.

Джорджевич был выкуплен «Зенитом» у «Будвы» в 2013 году, но большую часть питерской карьеры разъезжал по арендам.

В этом сезоне футболист провел на поле 13 минут, выйдя на замену в Суперкубке России.

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