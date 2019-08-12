Нападающий ЦСКА Федор Чалов получил травму в матче чемпионата России против «Сочи».

На 93-й минуте при борьбе в штрафной защитник «барсов» Иван Миладинович отмахнулся от Чалова и попал тому локтем по лицу. У Федора тут же брызнула кровь из носа, медики увели футболиста за пределы поля. Главный судья Виталий Мешков никак не отреагировал на повреждение Чалова.

Федор Чалов, ЦСКА – «Сочи»Getty Images

По информации «Чемпионата», у 21-летнего форварда перелом носа. Пока неизвестно, помешает ли это Чалову сыграть в следующем матче РПЛ или нет. Возможен вариант, при котором Федор выйдет на поле в защитной маске.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что эпизод с Миладиновичем и Чаловым рассмотрят на ближайшем заседании 14 августа.

В шестом туре Премьер-лиги ЦСКА сыграет против московского «Спартака». Дерби пройдет 19 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.

Чалов – лучший бомбардир РПЛ-2018/19 с 15 забитыми мячами. В этом сезоне у страйкера 2 гола и 1 ассист.

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