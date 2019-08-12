Полузащитник молодежного состава «Ростова» Дмитрий Вебер завалил роскошный голешник.

Вебер отличился в матче пятого тура чемпионата России против «Крыльев Советов». На 10-й минуте Дмитрий подключился к подаче углового и роскошно забил в падении через себя.

«Игрок нашей молодежки Дима Вебер сегодня вколотил гол в лучших традициях Роналду и Златана!» – написали в инстаграме «Ростова».

После забитого мяча Вебер подбежал к зоне за воротами, нашел плавательные очки и отпраздновал гол уже в них. Футболист запостил видео в инстаграм и отметил в описании артиста Элджея. Очевидно, что мяч он посвятил певцу и отпраздновал его в стиле рэпера.

Видимо, этот образ Вебера-Элджея – из клипа Aqua. В нем артист ходит в темных очках и расстреливает врагов из водяного пистолета.

Матч основных команд «Ростова» и «Крыльев Советов» пройдет на донском стадионе сегодня, 12 августа, в 20:00 по московскому времени.

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