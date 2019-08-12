Матч тура

В Москве «Зенит» сыграл по классической схеме. Во-первых, не сделал акцент на владении и использовал ошибку соперника. Во-вторых, опять зажгли Дзюба и Азмун – дуэт отличился во всех пяти турах и уже настрелял 6+5.

«Динамо» упиралось в стену из Ивановича и Ракицкого, а питерцы резво контратаковали. Бело-голубых внезапно взбодрило удаление Юсупова, но «Зенит» сдержал натиск и разыграл лишнего. Семак идет по чемпионскому графику и уже соорудил +3 над прямыми конкурентами.

«Динамо» не забило в трех матчах из пяти, но уже подъехали новички. Н'Жи только вкатывается и был полезен в игре с «Зенитом», а Филипп явно вдохновляется подвигами бывшего одноклубника Шюррле.

Бранислав Иванович и Кирилл Панченко, «Динамо» – «Зенит»Getty Images

Все результаты тура

Для «быков», ранее проигравших «Порту» в квалификации ЛЧ, все началось прекрасно. Надежный Дюпин вдруг ошибся в передаче у своей штрафной, и Игнатьев забил легкий мяч. «Краснодар» владел преимуществом в первом тайме, но команду подвел Намли, который еще до перерыва заработал две желтых карточки.

Во второй половине пошла открытая игра: «Краснодар» спас Сафонов, «Рубин» – перекладина. Было жарко, но голов больше не случилось.

Екатеринбуржцы смело играют дома, но робеют в гостях. Ранее в Москве оранжевых раскатали динамовцы, теперь Парфенов попал под колеса паровоза. Круче всех зажигало русское трио Жемалетдинов/Смолов/Алексей Миранчук: на троих они собрали 3+2. А еще случился супергол Крыховяка – тянет на мяч тура?

После прихода Джанаева «Сочи» стал суше печенья «Мария». Южане не пропускают два тура подряд, но и совсем не забивают. Гости выдали крутое начало в Москве, создали три отличных момента, но не пробили Акинфеева. Во втором тайме царили уже армейцы, но Джанаева так и не пробили.

Прошло уже пять туров, а «Сочи» все еще без побед и без забитых мячей.

Выезд в Грозный не сулил чахлым спартачам ничего хорошего, но суперновички Кононова сделали результат. Тил круто прессинговал и выдал два ассиста в дебютной игре за «Спартака». Шюррле соорудил гол+пас, Ларссон просто был полезнее Ломовицкого и Мелкадзе.

«Спартак» не показал ничего выдающегося, но четко реализовал моменты после ошибок грозненцев. Матч должен был завершиться разгромом: рефери засчитал гол Мбенга, хотя Анхель за мгновение до этого подыграл себе рукой.

Гус Тил, «Спартак»From Official Website

Герой тура

Даже не тура, а недели. Сначала Зелимхан Бакаев положил дубль в ворота швейцарского «Туна», а в воскресенье двушкой прибил «Ахмат». В первом случае вингер хладнокровно реализовал выход один на один с вратарем, во втором – технично убрал защитника и круто пробил в угол.

На старте сезона Зелимхана сравнивали с Промесом, но Бакаев сказал, что Куинси для него не потолок. 23-летний футболиста стал первым за пять лет игроком «Спартака», оформившим дубль в двух матчах подряд.

Джордан Ларссон и Зелимхан Бакаев. «Спартак»From Official Website

Кадр тура

На несколько минут матча с «Сочи» Федор Чалов стал брутальнее Джона Макклейна. Иван Миладинович в своей штрафной отмахнулся от соперника и разбил армейцу нос. Виталий Мешков был близко к эпизоду, но не заметил ничего криминального.

Чалов даже с окровавленным лицом рвался на поле и кричал врачам «Давай, быстрее», чтобы успеть на решающий угловой. Но геройство форварда не помогло армейцам дожать «Сочи».

«Нашим желтую дают, а вашим – нет!» – сказал с окровавленным лицом Чалов после матча в беседе с Кудряшовым.

«Даже нарушения тогда не было», – парировал защитник сборной.

Теперь Федор либо пропустит дерби со «Спартаком», либо сыграет в специальной маске.

Скандал тура

В Грозном опять прожаривают судей. В конце матче против «Спартака» над ареной в Грозном в адрес арбитра пронеслось то ли «Козел», то ли «****** [контрацептив]».

В «Ахмате» сообщили, что нарушителем порядка оказался сотрудник пресс-службы «Ахмат-Арены». «Он находился в дикторской и выкрикнул «Судья – козел» на эмоциях. Дирекция арены сообщила, что он уволен», – отметили представители «Ахмата».

Это не первый случай, когда в Чечне оскорбляют арбитра. В 2013 году во время матча «Терек» – «Рубин» глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокричал «Судья продажная, козел ты».

Лидеры РПЛ

1. «Зенит» – 13

2. «Ростов» – 11

3. ЦСКА – 10

4. «Краснодар» – 10

5. «Арсенал» – 10

6. «Локомотив» – 10

...

15. «Сочи» – 2

16. «Оренбург» – 1

Бомбардиры

1. Александр Соболев («Крылья Советов») – 4 мяча

2. Артем Дзюба («Зенит») – 4 мяча

3. Эльдор Шомуродов («Ростов») – 4 мяча

4. Иван Игнатьев («Краснодар») – 3 мяча

Артем ДзюбаGetty Images

Русская команда тура

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