Новичок московского «Динамо» Иван Ордец поделился мнением об отношениях между Россией и Украиной.

– Когда в одесский «Черноморец» переходил россиянин Василий Павлов, за него переживала мама – до слез. Ваша – нет?

– Семья волновалась не за меня, а за то, что подумают люди. Не отговаривали. У меня в России живут знакомые, мы в контакте. Я спрашивал, как здесь относятся к украинцам. Ракицкий и Данченко сказал, что нормально, волноваться не о чем, и через неделю-две все забудется. Собаки лают, караван идет.

Все эти новости – пропаганда. Люди смотрят ящик и верят: приедут и их тут же порежут. Нигде такого нет. Меня вот физиотерапевт «Динамо» спрашивал, когда его знакомая собиралась по делам в Киев: «Как ей ехать? Что с ней будет, как встретят?» Я отвечал: «Пусть спокойно едет, ничего не будет». Благополучно вернулась – целая и счастливая, все ей в Украине были рады. По телевизору передают много лжи. И этой лжи очень много в нашей жизни, к сожалению.

Иван ОрдецGetty Images

– Например?

– У меня родители живут в так называемой зоне АТО. Смотрю, как из Киева освещают жизнь в Донбассе – и все совершенно не так. Говорят одно, а на деле другое. И так уже давно.

– А как на самом деле? Насколько тяжело родителям?

– Дай бог, чтобы все было хотя бы так же спокойно, как сейчас. Уверен, новый президент о чем-то да договорится. Надеюсь, в ближайшее время это закончится, и люди заживут мирно. Наши народы всю свою историю шли рядом, и я не хочу вражды.

– Поигравший в Луганске Тони Шуньич назвал русских и украинцев братьями. Вы того же мнения?

– Сто процентов.

– Зеленскому удастся найти общий язык с Путиным?

– Видите, Зеленский открыто призывает к диалогу, они созваниваются. Порошенко, насколько я слышал, даже не хотел с Путиным иметь дела. А новый президент настроен мириться.

– Это только слова, а будет ли на деле?

– Верю, что да, и мир скоро настанет, – заявил Ордец в интервью Sport24.

Ордец перешел в «Динамо» из «Шахтера» на правах свободного агента.

Первые пять туров РПЛ-2019/20 Ордец провел на скамейке бело-голубых.

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