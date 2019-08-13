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Агент Рибери: «Переговоры с «Локо» ведутся, но семье Франка будет тяжело в России»
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Агент Франка Рибери Жан-Пьер Берне подтвердил, что его клиентом интересуется московский «Локомотив».
«Как я уже говорил, «Локомотив» действительно заинтересован в услугах Франка. Никто никакие предложения не отклонял, переговоры ведутся. Но очень многое поставлено на карту, потому что семье Франка будет очень тяжело переехать в Россию.
А семья для него на первом месте. Так что в любом случае последнее слово за ним», – сказал Берне Sport24.
- С 2007 по 2019 гг. Рибери выступал за мюнхенскую «Баварию». В 2013 году француз выиграл Лигу чемпионов.
- В 2006 году Рибери в составе сборной Франции стал вице-чемпионом мира.
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