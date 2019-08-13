В интернете появился ролик, где президент «Ахмата» и председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов схватил за руку и повел в подтрибунное помещение главного арбитра матча между «Ахматом» и «Спартаком» Алексея Сухого.

Первым видео опубликовал телеграм-канал «Спросите у Расула» – видеозапись была скачана из инстаграма одного из чеченских болельщиков. Согласно регламенту, Даудов, во-первых, не имел права находиться в технической зоне, а во-вторых – не имел права брать судью за руку. Любые контакты с арбитром, подпадающие под понятие «попытка физического воздействия», запрещены.

В «Ахмате» резонансное видео прокомментировали следующим образом: «После окончания матча руководители клубов и главные тренеры часто обсуждают эпизоды игры с судьей, это нормальное явление. После игры «Ахмат» – «Спартак» президент клуба Магомед Даудов пожал руку главному судье Алексею Сухому, они перекинулись несколькими фразами по матчу и отправились в подтрибунное помещение. Странно читать, что кто-то кого-то уводит в подтрибунку: а куда еще направляться судьям после игры, как не в подтрибунное помещение?

Что касается некого воздействия на судей, это фантазия части людей и некоторых журналистов. Если бы такое воздействие было оказано, то оно было бы отражено в итоговом протоколе и рапорте делегата матча».

«Спартак» выиграл у «Ахмата» со счетом 3:1, по ходу игры главный судья Сухой выдворил с полня футболиста грозненцев Аблая Мбенга.

После удаления Мбенга один из сотрудников «Ахмат-Арены» по громкой связи назвал Сухого ******** [презервативом].

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