Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий опубликовал видео с капитаном сборной России Артемом Дзюбой.

После одного из матчей Ракицкий давал флэш-интервью у поля, и к нему подбежал Дзюба. «Россия и Украина – братья! Братья!» – прокричал он в камеру и обнял центрбека.

«Когда-то это все закончится. Вера в мирное небо», – написал под видео Ракицкий и отметил в посте Дзюбу.

На запись уже положительно отреагировал полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев.

Ярослав Ракицкий перешел в клуб из Санкт-Петербурга из донецкого «Шахтера», в котором провел 13 сезонов.

После трансфера в «Зенит» Ракицкого ни разу не вызвали в сборную Украины, в которой он играл почти 10 лет и принял участие в 54 матчах.

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