Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров опроверг информацию, что президент грозненского клуба Магомед Даудов надавил на арбитра матча «Ахмат» – «Спартак» Алексея Сухого.

«Угроз не было, я репортаж смотрел. В рапорте делегата написано, что Даудов находился рядом с технической зоной, не имел на это права, и завтра [14 августа] будет рассмотрен момент в КДК.

В судейскую никто не заходил. Я сам разговаривал с Даудовым и мне он гарантировал, что никаких эксцессов не было, что никакого воздействия не было. У нас там был и делегат, и допкомиссар, ни у кого вопросов не возникло.

Даудов после матча просто подошел к арбитру, чтобы обезопасить его, чтобы не кинули ничего в арбитра. Своим нахождением рядом сделал так, чтобы не произошло никаких действий в адрес судьи», – цитирует Егорова журналист Василий Конов в телеграм-канале.

На 82-й минуте матча «Ахмат» – «Спартак» после удаления Аблая Мбенга неизвестный прокричал в микрофон «Судья – ****** [презерватив]». В Грозном заявили, что это сделал сотрудник пресс-службы Ризван Эдильсултанов, которого незамедлительно уволили.

12 августа в телеграм-канале «Спросите у Расула» появилось видео, как человек, похожий на Магомеда Даудова, после игры взял за руку арбитра Сухого и пошел с ним в подтрибунное помещение.

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