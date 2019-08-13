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«Леонидбургер в инстаграме! – Ну, игрочишка, держись». Дзюба и Слуцкий смешно поругались в инсте
А еще с отсылками к «Мышам-рокерам с Марса».
Капитан сборной России Артем Дзюба в инстаграме прорекламировал аккаунт главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.
«Наконец-то Леонидбургер появился в Инстаграме! Трепещите, жалкие людишки и мыши-рокеры с Марса!» – написал Дзюба.
В галерее поста Артем прилепил снимок Слуцкого и соединил его с лордом Камамбером и на выходе получился главный злодей из «Мышей-рокеров с Марса» Лоуренс Лимбургер. К фото Лимбургера Дзюба также приклеил логотип «Витесса».
Слуцкий заметил эту рекламу и в комментариях под записью Дзюбы написал: «Ну, игрочишка, держись».
- 10 месяцев Слуцкий и Дзюба работали в одной команде – сборной России, которую Леонид возглавлял с августа 2015-го по июнь 2016-го.
- За четыре дня 48-летний коуч набрал в инстаграме 76 тысяч подписчиков.
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