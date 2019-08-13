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Дзюба нашел 9 ассоциаций со Слуцким. А какой Лео на самом деле?
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Капитан сборной России Артем Дзюба прорекламировал в инстаграме аккаунт главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого. Лучше всего у него получилось в сторис.
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- Слуцкий и Дзюба работали вместе 10 месяцев – в сборной России, которую Леонид возглавлял с августа 2015-го по июнь 2016-го.
- За четыре дня 48-летний коуч набрал в инстаграме 76 тысяч подписчиков.
«Леонидбургер в инстаграме! – Ну, игрочишка, держись». Дзюба и Слуцкий смешно поругались в инсте
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