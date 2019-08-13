Самое странное прозвище

Малыш. Когда я вообще не малыш, нигде не малыш.

Москва или Питер?

50 на 50. Давай так: лучший – Москва, любимый – Питер, потому что я из Москвы и все родное. А любимым стал Питер, потому что нереально красивый. Вот недавно по крышам ходил, и там, и сям. Мне вообще очень нравится, Питер очень красивый, Петр I молодец.

Секс или гол испанцам?

Секс, 100%.

Артем Дзюба празднует гол в матче Испания – РоссияGetty Images

Финал Лиги чемпионов с «Зенитом» или финал со сборной на Евро?

Блин, так трудно сказать. Наверное, пока мечты что там, что там. Но мне кажется, реальнее со сборной. Хотя мы фантазируем вдвоем. Было бы круто, не могу выбирать. Если бы произошло и там, и там, была бы вообще фантастика.

Хоккей или теннис?

Наверное, в целом, теннис. Мне очень нравится НХЛ, но в теннис я сам играю. Прям приятелей из хоккеистов нет, с кем-то общаемся. С Бобровским вот здесь случайно встретился, пообщался, с Ковальчуком знаком, Овечкиным, но прям приятелей – такого нет. Очень уважаю Малкина, за всеми энхаэловцами слежу.

Панарина тоже видел, интервью смотрел, но это его личное мнение – можешь соглашаться или нет. Есть определенные проблемы в нашей стране – 100%, но говорить, что все ужасно, это вообще. Он имеет право на мнение, мы же все позиционируем себя как свободная страна. Он хочет говорить – пусть говорит, кто-то с ним согласен, кто-то нет. Я с ним в каких-то вещах согласен, но в целом, наверное, нет.

Хотелось ли когда-нибудь втащить журналисту?

Бывало, 100%. Прям бесят некоторые вопросы. Но в последнее время уже нет. Сейчас уже по-философски к этому относишься. Журналисты. Журналистишки. Все нормально: каждые ест свой хлеб, но иногда бесят некоторые какие-то высказывания.

Меня убивает, когда журналист не говорит свое мнение, а прямо рассуждает с позиции эксперта. Ты никогда в жизни в футбол не играл! Нет, необязательно играть в футбол, чтобы рассуждать, но некоторые вещи. Говорят, футболист провалил матч – с чего ты решил? Ты же не знаешь, какая у него была задача на этот матч? Забил – топ, не забил – нет. Можно забить и провалить матч. Это разные вещи.

Федун или Карпин и возвращение в «Спартак»

Артем Дзюба, Сердар Ташчи (Зенит – Спартак), 2017 годGetty Images

Федун! 100%! Я не держу зла. Прекрасно понимаю, что определенным людям это было выгодно, они пели-напевали ему в уши. Это его проблема, что он им поверил, а не поверил мне. Когда после чемпионата мира начались почвенные и беспочвенные разговоры про «Спартак», я сразу сказал, что это невозможно. Меня даже партнеры по команде и друзья спрашивали: «Если бы реально позвали в «Спартак», ты пошел бы?» Я говорю, что нет. Считаю, что нет смысла дважды в одну реку входить. Я считаю, что ушел достойно, никого не предавал, никого не оскорблял. Бесполезно что-то говорить. Как и про шарф.

Меня миллиард раз спрашивали. Я клянусь, что его не видел. Объясняю ситуацию. Оглохшим все равно, они скажут: «Вот, лепит, ******* [наложил в штаны]». Чего мне бояться? Со мной ничего не произошло. Когда тебя не ставят на такой матч – а я просил поставить меня, говорил, можете вообще не включать в заявку на оставшиеся игры… Сказали да-да-да, кинули меня. Ну это ладно. Ты стоишь, тебя оскорбляет такими словами весь стадион. Некоторых слов даже я не знаю. Ты себя сдерживаешь, стоишь злой, тянешься в своих мыслях. Хочется развернуться, сказать: «Подойди и скажи мне это в лицо». Ты не можешь ничего сделать.

В моей голове не могло уложиться, что кто-то может кинуть шарф. Для меня, если ты кидаешь шарф своей команды, то признаешь себя проигравшим. Ты кидаешь его в ноги кому? Своему победителю? Это эмблема твоего клуба. И когда я стоял – ты даже не смотришь футбол, просто смотришь в одну точку. Тут ко мне подходит один из спартачей и говорит: «Дзюб, подними, пожалуйста, ногу». Если бы я увидел шарф, я бы просто положил его в сторону. Любой – спартаковский, динамовский. Я не вижу никакой чести в том, что наступил.

Полностью интервью можно посмотреть здесь.

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