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«Я думал – Бузовой». Смолов отправил воздушный поцелуй маме и озадачил Ковальчука
Но он же уже посвящал Бузовой мороковь.
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов открыл счет в игре пятого тура Премьер-лиги против «Урала», после чего адресовал трибунам воздушный поцелуй.
Адресата красивого жеста он раскрыл спустя два дня: «Маме», – пояснил Федор в инстаграме. И немало озадачил хоккеиста Илью Ковальчука. Тот в комментариях признался в заблуждении: ему казалось, что Смолов адресовал поцелуй певице и ведущей Ольге Бузовой.
- Бузова – экс-супруга другого футболиста сборной России Дмитрия Тарасова.
- В июле Смолов в весьма неоднозначной форме накормил Бузову морковью, так что ошибка Ковальчука неудивительна.
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