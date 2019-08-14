Нападающий «Локомотива» Федор Смолов открыл счет в игре пятого тура Премьер-лиги против «Урала», после чего адресовал трибунам воздушный поцелуй.

Адресата красивого жеста он раскрыл спустя два дня: «Маме», – пояснил Федор в инстаграме. И немало озадачил хоккеиста Илью Ковальчука. Тот в комментариях признался в заблуждении: ему казалось, что Смолов адресовал поцелуй певице и ведущей Ольге Бузовой.

Бузова – экс-супруга другого футболиста сборной России Дмитрия Тарасова.

В июле Смолов в весьма неоднозначной форме накормил Бузову морковью, так что ошибка Ковальчука неудивительна.

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