Один из идеологов возрождения ростовского СКА, рэпер Баста рассказал подробности футбольного проекта.

«Амбиции СКА – чтобы клуб продолжал существовать. Не умер, не задохнулся. Клуб может разориться, обанкротиться и исчезнуть. Даже с учетом того, что власти области осуществляют поддержку – за что им спасибо, – нужно, чтобы это была не поддержка ради того, чтобы клуб не умер, а поддержка ради того, чтобы СКА мог показать себя, получить еще один шанс.

Могу сказать, что для существования СКА нужно 60-70 миллионов рублей в год. А чтобы расти и развиваться – значительно больше. Мы пытаемся сохранить клуб. Отступить и сказать: «Будь, что будет» – лично мне, как патриоту родного города, не хочется. 13-е место, на котором сейчас идет команда, – это провал. Можно говорить все что угодно, но клуб «Ростов» знают сейчас, а клуб СКА знали всегда. СКА-Ростов – легендарнейший клуб, особенно после победы над «Спартаком» в Кубке СССР. Ради истории стоит жертвовать силами, временем и деньгами.

Интерес со стороны крупных компаний. И администрация области стала активнее. Очевидно, что внимание возросло даже от утечки информации о моем участии в судьбе СКА. Сейчас мы будем обращаться и к бюджету области. Мне кажется, что не только один клуб в Ростове заслуживает внимания и поддержки», – сказал Баста в интервью «Спорт-Экспресс».

СКА – обладатель Кубка СССР 1981 года и серебряный призер чемпионата СССР-1966.

Сейчас клуб выступает в первенстве ПФЛ, зона «Юг».

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