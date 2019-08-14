Понсе отделался дисквалификацией на три игры за жесткий вынос Шунина

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе избежал длительной дисквалификации за грубейший фол против вратаря Антона Шунина во время дерби с «Динамо».

КДК РФС посчитал, что отстранения на трех матчей в случае с Понсе хватит, передает «Чемпионат». Эсекиэль уже не сыграл с «Ахматом» (3:1) и теперь пропустит встречи с ЦСКА ( 19 августа, дома) и «Крыльями» (25 августа, в гостях).

Аргентинец заехал вратарю прямой ногой в грудь на 34-й минуте и получил красную карточку. У Шунина остались кровавые следы от столкновения.

8 августа Понсе забил первый мяч за «Спартак» в квалификации Лиги Европы.

До этого у него были 0 голов, 2 желтые карточки и 1 красная в 4 матчах.

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