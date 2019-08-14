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«Ахмат» оштрафован на 150 тысяч рублей за оскорбление арбитра через громкоговоритель

«Ахмат» оштрафован на 150 тысяч рублей за оскорбление арбитра через громкоговоритель
Eurosport

19 мин. назад

Отделались легким испугом.

Грозненский «Ахмат» избежал жестких санкций в виде возможной дисквалификации стадиона за выкрик «Судья – ****** [презерватив]» в адрес арбитра Алексея Сухого по ходу матча пятого тура РПЛ против «Спартака» (1:3).

КДК РФС рассмотрел эпизод и назначил «Ахмату» наказание – штраф в 150 тысяч рублей.

«У «Ахмата» зафиксировано нарушение пункта 10.8. За использование громкой связи на стадионе клуб оштрафован на 150 тысяч рублей. За бутылки на поле – 50 тысяч. Рахимов покидал пределы технической зоны – 20 тысяч», – цитирует «Чемпионат» главу КДК РФС Артура Григорьянца.

  • На 77-й минуте игры «Ахмат» остался в меньшинстве после удаления нападающего Аблая Мбенга. После этого неизвестный в громкоговоритель выкрикнул ругательство в адрес арбитра.
  • Позднее руководство грозненцев выступило с заявлением, что таким образом поступил сотрудник пресс-службы. Он был незамедлительно уволен.
  • В 2013-м похожая ситуация произошла во время матча «Терека» (позднее «Ахмата») против «Рубина». Тогда микрофоном завладел глава Чечни Рамзан Кадыров, который крикнул «Судья – продажная, козел ты!»

«Судья – ****** [презерватив]». В Грозном вновь оскорбили арбитра через микрофон

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