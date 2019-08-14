«Ахмат» оштрафован на 150 тысяч рублей за оскорбление арбитра через громкоговоритель

Грозненский «Ахмат» избежал жестких санкций в виде возможной дисквалификации стадиона за выкрик «Судья – ****** [презерватив]» в адрес арбитра Алексея Сухого по ходу матча пятого тура РПЛ против «Спартака» (1:3).

КДК РФС рассмотрел эпизод и назначил «Ахмату» наказание – штраф в 150 тысяч рублей.

«У «Ахмата» зафиксировано нарушение пункта 10.8. За использование громкой связи на стадионе клуб оштрафован на 150 тысяч рублей. За бутылки на поле – 50 тысяч. Рахимов покидал пределы технической зоны – 20 тысяч», – цитирует «Чемпионат» главу КДК РФС Артура Григорьянца.

На 77-й минуте игры «Ахмат» остался в меньшинстве после удаления нападающего Аблая Мбенга. После этого неизвестный в громкоговоритель выкрикнул ругательство в адрес арбитра.

Позднее руководство грозненцев выступило с заявлением, что таким образом поступил сотрудник пресс-службы. Он был незамедлительно уволен.

В 2013-м похожая ситуация произошла во время матча «Терека» (позднее «Ахмата») против «Рубина». Тогда микрофоном завладел глава Чечни Рамзан Кадыров, который крикнул «Судья – продажная, козел ты!»

«Судья – ****** [презерватив]». В Грозном вновь оскорбили арбитра через микрофон

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