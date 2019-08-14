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Soccerlink: Венгер получил предложение от «Локомотива»
Возможно, в РПЛ приедет один из самых титулованных тренеров мира.
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер получил предложение от московского «Локомотива».
Как сообщает Soccerlink, железнодорожники рассчитывают, что 69-летний французский коуч возглавит команду перед стартом сезона-2020/21. При этом француз уже согласовал контракт с департаментом развития ФИФА, где ему предложили руководящую должность.
Теперь у Венгера есть выбор: либо вернуться к активной тренерской работе, либо стать футбольным функционером.
- Венгер проработал в «Арсенале» 22 года – с 1996-го по 2018-й.
- Под руководством француза «канониры» трижды становились чемпионами Англии. В сезоне-2003/04 «Арсенал» стал чемпионом, не проиграв ни одного матча.
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