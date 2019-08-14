Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал, что продал Rolls-Royce.

– Динияр Билялетдинов рассказывал: «Был в «Рубине» испанец Рочина, купил Rolls-Royce за 20 с лишним миллионов рублей». Ваш дешевле?

– А у нас уже нет Rolls-Royce!

– Куда подевался?

– Продали. Была мечта, воплотили, хотя взяли не новый Rolls-Royce. Покатались и поняли: хватит. Идем дальше.

– Готовы про него высказаться, как Геркус про Jaguar: «Никому не советую»?

– Ну что вы! Rolls-Royce – автомобиль совсем другого класса. Но не на каждый день. Если в семье это вторая или третья машина – нормально. А постоянно на ней ездить не стоит. Лучше подобрать что-то попрактичнее, – заявил Алексей в интервью «Спорт-Экспрессу».

В чемпионате России-2019/20 Миранчук провел пять матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Железнодорожники занимают шестую строчку в турнирной таблице.

Уткин: «У одного Миранчука Bentley, у другого – Rolls-Royce. Некуда вложить, сделать нечего?»

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