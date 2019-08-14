Никулинский районный суд Москвы принял решение о разделе имущества между полузащитником «Ахмата» Денисом Глушаковым и его бывшей супругой Дарьей. Как сообщает Sport24, имущество было разделено пополам.

При этом, по данным телеграм-канала «ЭкСпорт», адвокаты Дарьи потребовали 50% компенсации за то, что после расставания с женой Глушаков вывел из общего бюджета 200 млн рублей. Если суд признает правоту экс-жены Дениса, то она получит 150 млн.

Денис и Дарья были женаты с 2010 года, у них есть две дочери.

16 июля 2019 года пара официально перестала быть мужем и женой.

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