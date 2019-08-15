Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал, какая музыка у него играет в плеере в России.

«Топ-3 трека? Я много слушаю Дрейка, нравится его Headlines. Потом, наверное, Dynoro & Gigi D’Agostino – In My Mind. Ну и «Миллион алых роз», – рассказал немец Евгению Савину, которого весьма удивило нахождение в тройке Аллы Пугачевой.

Сезон-2018/19 Шюррле провел в аренде в «Фулхэме», за который забил шесть матчей в 25 матчах.

Андре уже отметился в составе «красно-белых» голом, двумя ассистами и незабитым пенальти в ворота «Туна».

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