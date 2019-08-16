Русские клубы выставляют себя на посмешище ради старых звезд. «Локомотиву» не нужен Рибери

«Локомотив» действительно заинтересован в услугах Франка, – подтвердил слухи агент Рибери Жан-Пьер Берне. – Никто никакие предложения не отклонял, переговоры ведутся». Московский клуб ввязался в официальные переговоры по 36-летнему французу за несколько недель до закрытия трансферного окна и вернул чемпионат России в прошлое. В 2010-м даже стареющая звезда в Премьер-лиге вызвала бы восторг, сейчас – недоумение.

Железнодорожники пошли по тому же пути, что и «Спартак» осенью 2018-го. Клуб Федуна погнался за Терри и максимально приблизился к трансферу (сделку подтвердил лучший футбольный инсайдер Джанлука ди Марцио). Бывший кэп «Челси» даже получил визу в Россию, но в последний момент передумал: ради Москвы пришлось бы либо на год выдернуть детей из английского быта, либо расстаться с семьей.

В 2019-м такие же сомнения мучают Рибери. Единственное, что может убедить Франка – зарплата. Но для прожившего последние 12 лет в Германии француза Россия – слишком странный вариант даже за сумасшедшие деньги. «Многое поставлено на карту, потому что семье Франка будет очень тяжело переехать в Россию», – раскрыл опасения Берне. Кроме «Локо», Рибери получил предложение от ПСВ. Нидерланды – намного более логичный вариант для человека, который видел Россию только в трансляциях чемпионата мира.

Вопрос мотивации актуален не только для Терри и Рибери, но и для русских клубов. Единственная разумная причина роскошных предложений ветеранам – раскрутка и имидж. Приход легенд «Челси» и «Баварии» станет мощным маркетинговым ходом и вряд ли поможет развитию в перспективе. Конечно, атрибутика с Джоном и Франком взлетела бы в хиты продаж, а твиты с объявлениями о сделке заметили бы далеко за пределами России, но на этом профит закончится. При этом индивидуальный скилл на несколько месяцев – единственное, что дали бы титулованные пенсионеры «Спартаку» и «Локо» в игровом плане.

Погоня за такими трансферами становится сенсацией и инфоповодом, но редко делает команду сильнее. В начале 2010-х «Анжи» так же переоценил влияние статуса игроков. Когда Керимов засыпал Махачкалу деньгами, в клуб-ноунейм подъехали Карлос, Джуджак, Жирков, Самба, Это’О, Диарра и Хиддинк. Трансферный фестиваль будоражил медиа до 2013-го, а потом превратился в очередное напоминание, почему футбол и фэнтези – разные вещи.

Роберто Карлос, «Анжи»Imago

Еще один кейс из недавнего прошлого русского футбола – «Динамо». В клубе обрадовались большим деньгам, но неправильно их использовали: Вальбуэна, Губочан и Бюттнер не вывели москвичей на новый уровень. Несмотря на попадание в еврокубки, «Динамо» не закрепилось на вершине национального чемпионата, потеряло авторитет и скатилось в ФНЛ. Ситуация снова подтвердила: заинтересованные в дорогих годичных контрактах статусные европейцы лишь отдаляют Россию от главных чемпионатов и мешают развитию.

Вместо реального планирования и развития, которым занялись современные топ-клубы вроде «Барсы» и «Манчестер Сити», нелепые закупки приравняли чемпионат России к Катару, Китаю и другим кладбищам звезд. Легенды «Реала» и «Интера» не любили страну, чемпионат и команду, в которой оказались. Они плохо встраивались в игру и не улучшали атмосферу: обычные русские парни, собранные в низших лигах, не почувствовали телепатическую связь с Роберто Карлосом, который за месяц до трансфера вряд ли показал бы Махачкалу на карте. Списанных легионеров соблазнила возможность заработать состояние за несколько месяцев и снова почувствовать себя божествами перед завершением карьеры.

Речь идет не о том, что футболисты старше 30 не соответствуют РПЛ и должны отправляться на пенсию. Ветераны часто помогают даже европейским титанам: Ибрагимович провел яркий сезон в «МЮ», а этим летом в «Юнайтед» мечтали о Манджукиче на замену Лукаку. Но для игроков с десятками трофеев и опытом игры за «Челси» и «Баварию» чемпионат России – не новое приключение и мотивация, а прибыльный отпуск с еженедельными тренировками.

Франк Рибери плачет в последнем матче в Бундеслиге за «Баварию»Getty Images

К счастью, в последние годы русские топ-клубы пришли к пониманию, что концепция и философия важнее краткосрочного маркетингового триумфа. «Краснодар» задал тренд на развитие академии и внедрение воспитанников. Скауты ЦСКА организовали максимально изобретательную селекцию, которая позволяет Гончаренко каждый сезон прокачивать ноунеймов до уровня еврокубков. Именно такие стратегии помогли командам сильнее спонтанных покупок ветеранов.

На самом деле Рибери не нужен «Локомотиву». Франк не заинтересован в переезде в Россию – если он отправится в ссылку к Семину, то проведет сезон в ожидании конца контракта. Француз никак не вписывается в модель формирования команды, которую «Локомотив» применил в последние годы. Клуб незаметно обновился: Денисовы, Михалик, Касаев и Пейчинович ушли, Баринов и Миранчуки доросли до статуса лидеров, появилось поколение игроков моложе 30. Это нормальный режим существования клуба, который закрепился в ЛЧ и собрал несколько трофеев.

Заключить контракт с Рибери – значит, гарантировать ему обожание и место в старте, усадить кого-то в запас и задвинуть молодых талантливых энерджайзеров на второй план. В пользу Франка говорят хайлайты и достижения – все видели, какие мячи клал носатый француз на пике, и знают, сколько трофеев он собрал в Мюнхене с Хайнкесом и Гвардиолой.

Франк РибериGetty Images

Проблема в том, что победы в чемпионате Германии и опыт погони за «Золотым мячом»-2013 никак не помогут Рибери в РПЛ-2019/20. В прошлом сезоне француз бесился в запасе «Баварии», но Ковач неслучайно сократил его игровое время – если центральные защитники и форварды компенсируют потерю скорости и резкости выбором позиции, то крайний нападающий без энергии и спринтов – точно плохой вариант.

Если предположить, что Рибери примет предложение из Москвы, он запомнится лишь парой стильных мячей, дорогими нарядами на презентации и пафосными анонсами в соцсетях. Трудно представить, как победитель Лиги чемпионов выкладывается по полной в матче против «Сочи» или «Тамбова». Но, скорее всего, Франк примет самое логичное решение – откажется от бида «Локо» и переезда в экзотическую Россию. Даже в таком случае переговоры железнодорожников с игроком и агентом – ошибка. Клуб уже потратил время и ресурсы, которых заслуживали более адекватные и реалистичные цели.

Легенды на спаде пробуждают ностальгию, но рассчитывать на них, как на реальное усиление, нерационально. Появление Рибери, Это’О и Терри на поле теперь актуально лишь в контексте благотворительных товарищеских турниров. Пока русские клубы уделывают Португалию в таблице коэффициентов и каждый сезон бьются за еврокубки, о ностальгии и детском восторге нужно забыть. Для официальных матчей и реального прогресса «Локомотиву» и «Спартаку» понадобятся другие герои.

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