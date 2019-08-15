Гендиректор «Спартака» Томас Цорн дал большое интервью Евгению Савину.

О возможном приглашении Черчесова

Сохранится ли кредит доверия у Кононова, если не пройдем «Тун»? Думаю, «Тун» – это не показатель. Да и мы должны его пройти. Правда ли, что мне помог прийти в клуб Черчесов, который станет новым главным тренером после ухода Кононова? Нет, это неправда. Успех моей работы будет оценивать акционер. Для меня лично успех – выстроить правильную структуру. Не только спортивной части, но и клуба вообще. Реформировать академию, работу по «Спартаку-2», молодежи. Провал? Надеюсь, его не будет.

Отличным результатом в этом сезоне будет первое-второе место. И чтобы на регулярной основе было 4-5 футболистов в заявке из нашей молодежи. Я только пришел. Дайте я первую команду укомплектую, и потом будем заниматься и академией, и «Спартаком-2».

О срыве трансфера Хаджи

Мы активно действовали по Хаджи. Но не договорились с игроком, и не по финансам, а потому, что он отказался принимать наши внутренние дисциплинарные правила.

Янис ХаджиGetty Images

О трансферной политике

Чистка состава? У нас есть трансферный комитет. Мы не прошли в Лигу чемпионов, а бюджет – это же не бездонная бочка. У кого-то [в России – прим. Eurosport] – да, у нас – нет.

Надо зарабатывать. Было понятно, что чемпионский состав свой пик пережил, надо было омолаживать команду. На мой взгляд, он был слишком дорогой для нас. Хотели разгрузить бюджет, продать хорошо и купить подешевле. Несмотря на Тиля, который стал рекордной покупкой.

Фернандо и Адриано ушли поздно. Задача была такая – продавать их, только если будет хорошее предложение. Все-таки это ценные игроки для «Спартака», а Фернандо, на мой взгляд, был одним из самых талантливых игроков команды. Получили хорошие деньги – 15 млн. Это топ-3 продаж «Спартака». И игрок сам хотел уйти. Он сам пришел и сказал, что у него хорошее предложение из Китая, что он там за год заработает столько, сколько в «Спартаке» за три.

О переговорах с новичками

Проблем в переговорах с иностранными игроками не вижу. Чемпионат России – один из лучших в Европе. Англия, Германия, Франция, Италия, Испания – а за ними Россия. Игроки знают, что «Спартак» – большой клуб, и уговаривать их особо не надо. Например, с Тилем, несмотря на всю его востребованность в Европе, мне хватило 40 минут разговора, после чего он пошел в свой клуб и сказал, что хочет в «Спартак».

Шюррле тоже не уговаривали, мы никого не уговаривали. Я долго работал в Германии, у меня есть хорошие связи. Ко мне еще в мае или июне обратился его агент, когда я только начинал. Я ответил, что пока пауза, потому что мне надо освоиться. На сборах в Австрии мы уже определились, что это наш вариант и мы его хотим. Встретились и договорились.

Покупка сына Ларссона? Это не связано с его отцом. Это наш профиль. Я как-то сказал в интервью, что мы будем брать перспективных молодых игроков. А у него хорошая статистика, он кандидат в сборную Швеции.

О переходе Комличенко

Мы рассматривали Комличенко. Активно не действовали, но общались с Черчесовым и пока решили, что не будем брать. Хороший игрок, но к нам он по стилю пока не вписывается.

О проекте «2023»

Акционер объявил проект «2023», по которому он отдаст клуб болельщикам в какой-то сфере. Для этого сейчас формируется рабочая группа. И именно такая модель, когда болельщики выбирают руководство, – итоговая цель. Как в «Шальке», «Баварии», «Барселоне».

Леонид ФедунGetty Images

Болельщики имеют право голоса. Кто будет генеральным директором? Кто будет президентом? На каждую должность будет ряд кандидатов, которые представляют свои программы, и из них выбирается руководство. Мы представим проект, наверное, к концу года, но выглядеть это будет примерно в таком стиле.

О странных покупках

Связывать Баду, Романьоли и Акмурзина с моим агентством неправильно. Я правда работал с Баду и Акмурзиным, которых знаю давно и сам предложил. Они же у меня в агентстве были не потому что хорошие ребята, а потому что я в них верил. Они показали себя и убедили тренеров, я не вдавливал их в команду. А к Романьоли отношения не имею.

Нам не хватало вратарей, поэтому мы взяли Акмурзина, который прошел просмотр и сейчас играет в «Спартаке-2». По Баду у нас есть договоренность с Кононовым, что мы попробуем брать молодых, перспективных и дешевых иностранцев и доводить их через «Спартак-2», чтобы в будущем заработать. Будем смотреть, получится или нет.

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