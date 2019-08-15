Экипаж «Уральских авиалиний» спас 234 человек. «Урал» подарил им бессрочные абонементы

15 августа самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который направлялся в Симферополь, совершил аварийную посадку. Судно, перевозившее 234 человек, во время взлета столкнулась со стаей чаек – птицы попали в оба двигателя (один из них загорелся, второй – потерял тягу).

Пассажиров «Уральских авиалиний» спас командир экипажа Дамир Юсупов – он посадил самолет на ручном управлении. При посадке пострадали 55 человек, но никто не погиб, а пользователи соцсетей уже сравнивают подвиг экипажа с «чудом на Гудзоне» – случаем из 2009 года, когда американский пилот Чесли Салленбергер после столкновения со стаей птиц и отказа обоих двигателей посадил самолет на реку Гудзон.

Губернатор Свердловской области (здесь базируются «Уральские авиалинии») Евгений Куйвашев опубликовал в инстаграме снимки Юсупова и других членов экипажа и призвал представить их к наградам. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал летчиков героями.

Как отмечает «Медуза», ранее экипаж Юсупова специальными чартерными рейсами возил хоккейный «Ак Барс» и футбольный «Рубин», а также сборную России по фигурному катанию.

К благодарности летчикам подключился футбольный «Урал», подаривший каждому члену экипажа бессрочные абонементы на свои домашние матчи.

В таблице РПЛ-2019/20 «Урал» после пяти туров занимает девятую строчку.

В прошлом чемпионате команда из Екатеринбурга финишировала на десятом месте.

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