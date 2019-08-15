Свободный агент Дмитрий Тарасов рассказал о своих предпочтениях в сексе и фетишах, к которым он прибегает вместе с женой Анастасией Костенко.

«Пристрастия и фетиши – это кайф и интерес. Но не все. Есть и больные люди, которые любят с собаками, кошками, вот эти все дела. Думаю, это уже заболевание. У нас в доме есть красная комната. Если честно, меня Настя просто убьет за то, что я это рассказываю.

Но там классические вещи, ничего такого уж извращенного. Разные масочки, чтобы глазки закрывали. Что в этом такого? Наручники всегда приветствуются, конечно. Для меня или для нее? По настроению, но пока что на меня не одевали. Свингер-клуб? Нет, не пошел бы. Был бы один – может быть, и пошел бы. А может быть, и был даже», – сказал Тарасов в интервью YouTube-каналу T-killah.

В нынешнем году у Тарасова истек контракт с «Локомотивом», и стороны не стали пролонгировать соглашение.

Ранее Тарасов был женат на поп-певице и телеведущей Ольге Бузовой.

Смолов натер морковь в рот Бузовой

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