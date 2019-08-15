Популярный блогер и бывший футболист Евгений Савин взял интервью у звезды «Спартака» Андре Шюррле. Ниже – самые интересные отрывки из беседы чемпиона мира-2014 с автором легендарной фразы про «угол головы».

О самом топовом партнере и оппоненте

Самый топовый игрок, с которым я играл, это был Эден Азар в «Челси». Он просто невероятный и такой крутой, что против него ничего нельзя сделать. Он лучший из тех, с кем я играл вместе. А лучшим из тех, против кого я играл, был Лео Месси. Вот он принимает мяч, пасует, снова принимает мяч. Мы играли против Месси с Леверкузеном в Лиге чемпионов, и он пять мячей забил в одной игре. Мы проиграли 1:7 на «Камп Ноу».

О русском языке

По-русски я знаю всего несколько слов: «Я не говорю по-русски», «чуть-чуть», «very чуть-чуть». Русский мат? Да, я знаю несколько слов, но не хочу их говорить. Когда я произношу эти слова при жене или ее родственниках, они говорят, что это невозможно перевести на немецкий – настолько это жестко.

Андре Шюррле и Жозе МоуриньюGetty Images

О жесткости Жозе Моуринью

Мы с игроками «Челси» хотели вместе выйти в город, но как раз проиграли перед этим, а Моуринью очень не любил такие истории. Но мы с Эшли Коулом все-таки пошли, и когда я уже возвращался домой, там были папарацци. Я думал все, мне конец. Я сбежал и надеялся, что никто меня не видел, но, конечно, на следующий день мои фото были в газете. Моуринью подошел ко мне и сказал: «На первый раз прощаю, но в следующий раз ты куда-то пойдешь, и тебя заметят – ты отправишься домой».

О победе над сборной Бразилии со счетом 7:1

Это было невероятно, будто мы оказались в кино. Я начал игру на скамейке, и тут мы начали забивать – первый, второй, третий, пятый. Все смотрели друг на друга и не могли поверить, что это действительно происходит. Потом я подумал, что если выйду на поле, надо постараться забить тоже – и положил два. Невероятно. В раздевалке все просто смотрели друг на друга, и в глазах читалось: «Что это сейчас было? Это невозможно». Гремела музыка, все были очень рады, все-таки мы вышли в финал чемпионата мира.

О лучшем немецком футболисте

Месси, Криштиану, Неймар – невероятные. В мире нет игроков, близких к ним по уровню. У нас сейчас есть молодые и талантливые ребята – например, Лерой Сане. Они могут стать топовыми игроками. На победном ЧМ у нас были все ребята из «Баварии», победившей в ЛЧ. Филипп Лам – вообще невероятный футболист. Он каждую игру играет отлично. Были Бастиан Швайнштайгер, Тони Кроос.

Шюррле отметился забитым мячом в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна», в котором «Спартак» победил со счетом 2:1.

В следующем раунде красно-белые, скорее всего, встретятся с «Брагой».

Все голы из матча «Спартака» и «Туна» – красно-белые пробились в решающий раунд отбора

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