Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов дал откровенное интервью «Чемпионату», где рассказал о вариантах продолжения карьеры, выразил мнение об арестованных Александре Кокорине и Павле Мамаеве, а также обмолвился о штрафе за футболку с портретом Владимира Путина.

О продолжении карьеры

– В конце августа пойму, когда смогу тренироваться с командой. Сейчас жду предложений. Готов даже к контракту на полгода и деньги для меня второстепенны. В последнем сезоне я не играл долгое время, но много тренировался. Весной Юрий Палыч поставил меня в матче с ЦСКА, после чего в раздевалке сказал такие слова… Я никому никогда не расскажу. От него подобное услышать я вообще не ожидал.

– По нашей информации, вами интересовались «Сочи» и «Крылья Советов», вас хотел Божович.

– «Крылья» – да, но еще до операции. Сейчас никакой конкретики. Вообще бы с удовольствием сейчас заключил контракт, чтобы просто тренироваться с командой. А зарплату можно начать получать с того момента, как я вернусь на поле.

– Готовы пойти в ФНЛ?

– Рассматриваю любые варианты. Не держусь за Москву. Пусть клуб, который в меня поверит, даст мне поиграть хотя бы полгода.

О футболке с Путиным

– Вы застали в «Локомотиве» четырех генеральных директоров. Ни с кем конфликтов не было?

– Нет. До этого у нас и с Кикнадзе был душевный разговор на сборах, во время которого он спрашивал, что сделать для команды, как будет лучше. С Наумовым я до сих пор хорошо общаюсь, со Смородской вообще никаких проблем не было. Единственная история – майка с Путиным. Я в кабинете у нее получил люлей. Это, наверное, был самый крупный штраф за все время в «Локо».

О Кокорине и Мамаеве

– Сейчас уже нельзя отмотать все назад. На будущее это будет хороший пример, но само наказание – перебор. Показательная порка. Пусть они построят стадион. Самым болезненным для них был бы финансовый удар.

– Тюрьма разве не менее болезненный?

– Да, им ломают карьеру, ведь ребятам дальше играть. Саша после операции, тюрьма ломает жизнь, дети растут без отцов. Понятно, что они не сделали ничего хорошего. Поступили, как придурки. Но они это уже совершили. Накажите по-другому, дайте работу, пусть убирают улицу, построят храм, стадион, принесут пользу. Сейчас от того, что они сидят нет никакой пользы. Постройте детский дом, дом престарелых. Я был в одном таком на 9 мая. Там не то, чтобы ужасные условия, но точно можно сделать лучше. Так бы и их прибило финансово, и польза была бы.

После завершения сезона-2018/19 32-летний Тарасов покинул «Локомотив», в котором провел девять лет.

С «Локо» Дмитрий выиграл чемпионат России и трижды стал обладателем Кубка страны.

Тарасов – о сексе: «У нас в доме есть красная комната, наручники всегда приветствуются»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android