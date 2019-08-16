Пилот Дамир Юсупов, экстренно посадивший в кукурузном поле летящий из Москвы в Симферополь самолет, отреагировал на подарок от футбольного клуба «Урал» и рассказал, за какую команду болеет.

«Конечно, воспользуюсь бессрочным абонементом на матчи «Урала». Я люблю футбол, с детства болельщик московского «Спартака». На тот момент «Урала» не было в высшей лиге. Помню, было 16 команд: «Динамо» Киев, «Динамо» Тбилиси, «Динамо» Минск, «Металлист», «Спартак»…

Поскольку я житель Свердловской области, очень уважительно отношусь к футбольному клубу «Урал». С очень большим удовольствием принимаю этот абонемент. Мне очень приятно. Я очень давно не посещал матчи Премьер-лиги в связи с характером моей работы. Очень приятно. Спасибо футбольному клубу «Урал», – сказал Юсупов в эфире Первого канала.

После взлета самолет столкнулся со стаей птиц, оба двигателя отказали.

Командир экипажа на ручном управление посадил Airbus А-321 в кукурузном поле, все пассажиры выжили.

Экипаж «Уральских авиалиний» спас 234 человека. «Урал» подарил им бессрочные абонементы

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