Бывшего владельца «Кубани» Олега Мкртчана признали виновным в хищении более 1 миллиарда рублей у «Внешэкономбанка».

По информации «Интерфакса», Мосгорсуд назначил обвиняемому девять лет колонии общего режима и обязал выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей. Суд согласился с доводами следствия: установлено, что Мкртчан организовал хищение кредитных средств ВЭБа на сумму более 1 миллиарда рублей.

Телеграм-канал ЭкСпорт сообщает о похищенной сумме в 2,5 миллиарда долларов. Мкртчан будет обязан выплатить более 198 млрд рублей в пользу «Фонда промышленных активов». Вину предприниматель не признал.

«Кубань» была расформирована в мае 2018 года, став банкротом.

Мкртчан также занимает пост генерального директора Индустриального союза Донбасса.

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