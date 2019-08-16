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Ещенко: «В Швейцарии нет продажности, коррупции. А в России менталитет такой»
Игрок «Спартака» высказался об острой проблеме.
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о коррупции в России.
– Находясь в Швейцарии, тебе не обидно, что у нас – не так?
– А на кого обижаться? На них, что ли? Понятно, что в Швейцарии нет продажности, коррупции. Они знают, что если нарушат закон или что-то будут мутить, то тут же получат уголовный срок. А вот в России... Сейчас один делает для себя вот так, чтобы быстрее заработать. Придет другой, будет делать эдак.
У нас, наверное, менталитет такой – не только в Иркутске, а по всей стране, – заявил Ещенко в интервью «Чемпионату».
- Иркутск – родной город Ещенко. В Швейцарии игрок находился в составе «Спартака», который в третьем квалификационном раунде играл с «Туном».
- Красно-белые выиграли у «Туна» со счетом 5:3 по сумме двух матчей.
- Интервью было взято еще после первого матча, проходившего на выезде.
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