«Когда любимая жена привела в кино». Карпин заснул на новом фильме Тарантино
Видимо, картина оказалась не очень интересной.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заснул на показе нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
Коуч желто-синих опубликовал в инстаграме фотографию из ростовского кинотеатра, который он посетил вместе с женой Дарьей Гордеевой. «Когда любимая жена привела в кино», – написал Карпин под снимком.
- На данный момент «Ростов» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ.
- В прошлом сезоне «Ростов» под руководством Карпина занял девятое место.
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