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«Когда любимая жена привела в кино». Карпин заснул на новом фильме Тарантино

«Когда любимая жена привела в кино». Карпин заснул на новом фильме Тарантино
Eurosport

32 мин. назад

Видимо, картина оказалась не очень интересной.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заснул на показе нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

Коуч желто-синих опубликовал в инстаграме фотографию из ростовского кинотеатра, который он посетил вместе с женой Дарьей Гордеевой. «Когда любимая жена привела в кино», – написал Карпин под снимком.

  • На данный момент «Ростов» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ.
  • В прошлом сезоне «Ростов» под руководством Карпина занял девятое место.

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