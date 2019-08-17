Французский полузащитник Франк Рибери ведет переговоры о трансфере в московский «Локомотивом». Он выдвинул клубу несколько условий.

По информации «Рейтинга Букмекеров», 36-летний футболист потребовал большой частный дом для себя и своей семьи, персональных водителя и переводчика, а также французскую школу для своих четырех детей.

Рибери планирует получить от «Локомотива» двухлетний контракт и зарплату размером в 3,5 миллиона евро в год. Клуб настаивает на сезонном соглашении и окладе в 2,5 миллиона.

Франк провел 12 лет в «Баварии» и покинул клуб после сезона-2018/19.

На игрока претендуют еще несколько клубов, включая «Фиорентину».

Русские клубы выставляют себя на посмешище ради старых звезд. «Локомотиву» не нужен Рибери

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