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Частный дом, водитель и переводчик. Рибери выдвинул «Локомотиву» не только денежные условия
Звезда требует соответствующего почета.
Французский полузащитник Франк Рибери ведет переговоры о трансфере в московский «Локомотивом». Он выдвинул клубу несколько условий.
По информации «Рейтинга Букмекеров», 36-летний футболист потребовал большой частный дом для себя и своей семьи, персональных водителя и переводчика, а также французскую школу для своих четырех детей.
Рибери планирует получить от «Локомотива» двухлетний контракт и зарплату размером в 3,5 миллиона евро в год. Клуб настаивает на сезонном соглашении и окладе в 2,5 миллиона.
- Франк провел 12 лет в «Баварии» и покинул клуб после сезона-2018/19.
- На игрока претендуют еще несколько клубов, включая «Фиорентину».
Русские клубы выставляют себя на посмешище ради старых звезд. «Локомотиву» не нужен Рибери
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