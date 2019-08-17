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Частный дом, водитель и переводчик. Рибери выдвинул «Локомотиву» не только денежные условия

Частный дом, водитель и переводчик. Рибери выдвинул «Локомотиву» не только денежные условия
Eurosport

1 час назад

Звезда требует соответствующего почета.

Французский полузащитник Франк Рибери ведет переговоры о трансфере в московский «Локомотивом». Он выдвинул клубу несколько условий.

По информации «Рейтинга Букмекеров», 36-летний футболист потребовал большой частный дом для себя и своей семьи, персональных водителя и переводчика, а также французскую школу для своих четырех детей.

Рибери планирует получить от «Локомотива» двухлетний контракт и зарплату размером в 3,5 миллиона евро в год. Клуб настаивает на сезонном соглашении и окладе в 2,5 миллиона.

  • Франк провел 12 лет в «Баварии» и покинул клуб после сезона-2018/19.
  • На игрока претендуют еще несколько клубов, включая «Фиорентину».

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