Попадание Малкома в Турбина стало мемом. Вот гениальная пародия, которую посмотрели почти 3 млн раз

В самом популярном футбольном инстаграме «433» появилось видео, посвященное Российской Премьер-лиге – точнее, эпизоду с участием новичка «Зенита» Малкома и арбитра Евгения Турбина.

Во время матча «Зенита» и «Динамо» Малком отдавал передачу на Ярослава Ракицкого, но угодил мячом в судью. Реакция Турбина стала мемом – он поднял невозмутимый взгляд и продемонстрировал большой палец.

Именно эту ситуацию обыграл блогер. В видеоролике он попадает в различные непростые ситуации: ему отказывает девушка, начальник увольняет с работы, тату-мастер неправильно набивает имя. На все невзгоды герой видео реагирует одинаково – точно как завещал Турбин.

Инстаграм

Видео уже посмотрели почти 3 миллионов раз.

На аккаунт подписано почти 22,5 миллионов человек, среди них – Криштиану Роналду.

Малком с 40 метров зарядил мячом в арбитра. Тот ответил уничтожающим взглядом

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