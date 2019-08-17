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«Спартак» подписал 18-летнего грузинского форварда Кутателадзе. Его воспитал «ПСЖ»
Обжигающие трансферы от Цорна.
«Спартак» объявил о приобретении грузинского нападающего Николоза Кутателадзе.
18-летний форвард прошел через академии пражской «Спарты», «Лилля» и «ПСЖ», привлекался в юношеские сборные Грузии. Сегодня, 17 августа, Кутателадзе выйдет на поле в матче молодежных составов «Спартака» и ЦСКА.
- В феврале игрок был на просмотре в киевском «Динамо», но не подошел украинскому клубу.
- Основы «Спартака» и ЦСКА сыграют в понедельник, 19 августа.
«У кого-то бюджет – бездонная бочка, у «Спартака» – нет». Цорн рассказал о трансферах и Черчесове
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