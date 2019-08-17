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«Спартак» подписал 18-летнего грузинского форварда Кутателадзе. Его воспитал «ПСЖ»

«Спартак» подписал 18-летнего грузинского форварда Кутателадзе. Его воспитал «ПСЖ»
Eurosport

28 мин. назад

Обжигающие трансферы от Цорна.

«Спартак» объявил о приобретении грузинского нападающего Николоза Кутателадзе.

18-летний форвард прошел через академии пражской «Спарты», «Лилля» и «ПСЖ», привлекался в юношеские сборные Грузии. Сегодня, 17 августа, Кутателадзе выйдет на поле в матче молодежных составов «Спартака» и ЦСКА.

  • В феврале игрок был на просмотре в киевском «Динамо», но не подошел украинскому клубу.
  • Основы «Спартака» и ЦСКА сыграют в понедельник, 19 августа.

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