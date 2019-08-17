Экипаж самолета Airbus A-321, экстренно приземлившегося на кукурузном поле в Подмосковье, воспользовался приглашением «Урала» и посетил домашний матч команды с «Крыльями Советов».

Перед стартом игры пилотов и бортпроводников пригласили на поле. Первый удар по мячу нанес командир экипажа Дамир Юсупов, который посадил лайнер на ручном управлении.

Дамир Юсупов наносит первый удар по мячу в матче «Урал» – «Крылья Советов»Getty Images

Экипаж самолета Airbus A-321 на матче «Урал» – «Крылья Советов»Getty Images

«Крылья Советов» также выразили благодарность за подвиг. «Футбольный клуб «Крылья Советов» присоединяется к чествованию героического экипажа «Уральских авиалиний», который спас жизни пассажиров. Вся команда преклоняется перед мужеством экипажа и желает этим людям безопасных полетов и долгих лет жизни!» – говорится в заявлении самарского клуба.

После взлета летящий из Москвы в Симферополь самолет столкнулся со стаей птиц, оба двигателя отказали.

Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину присвоили звания Героев России, бортпроводники награждены орденами Мужества.

Пилот севшего в поле самолета: «Люблю футбол: с детства болею за «Спартак», уважаю «Урал»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android