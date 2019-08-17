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Тренер «Оренбурга» показал судье воображаемую карточку и увидел перед собой настоящую красную

Тренер «Оренбурга» показал судье воображаемую карточку и увидел перед собой настоящую красную
Eurosport

10 мин. назад

Шутка не понравилась Михаилу Вилкову.

Ассистент главного тренера «Оренбурга» Платон Захарчук был удален с поля во время матча против «Сочи» за ироничный жест в сторону судьи.

Во втором тайме на скамейке «Оренбурга» завязались споры. Главный арбитр Михаил Вилков показал Захарчуку желтую карточку, а тот в ответ скопировал его жест, показывая несуществующую карточку. Арбитр не оценил шутку и вытащил красную, удалив тренера.

  • Матч «Оренбурга» и «Сочи» завершился вничью (1:1).
  • Команды располагаются на последних местах в турнирной таблице РПЛ.

Малком с 40 метров зарядил мячом в арбитра. Тот ответил уничтожающим взглядом

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