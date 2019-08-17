Форвард «Зенит» Артем Дзюба остался крайне недоволен судейством Алексея Матюнина в матче РПЛ против «Ахмата».

«Как это возможно? На одном матче у нас VAR, на другом – нет. Матюнин – герой матча. Что это вообще было? Будем сейчас опять Егорова слушать? Стартовал чемпионат, все играют хорошо, кроме судей. Им прибавлять надо. Все фолы трактуют по-разному: здесь желтую, тут не желтую. Чистая красная, а у него какие-то сомнения.

Такое судейство – это позор. Мы сами виноваты, что не вскрыли оборону, вопросов нет. Но игроки валяются по 15 минут, вратарь выбивает по 20 минут. Он ему даже желтую не показал. Сейчас послушаем фантазера Егорова», – сказал Дзюба.

Матюнин в начале матча отменил гол Азмуна (попутно удалив капитана «Ахмата» Уциева), а затем отменил гол Ригони.

Матч закончился нулевой ничьей.

Матюнин отменил гол Азмуна и удалил Уциева за то, что Ерохин запнулся о свою ногу

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