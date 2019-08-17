В РПЛ новый судейский скандал. Все вопросы к арбитру матча «Зенит» – «Ахмат»

В матче шестого тура чемпионата России-2019/20 «Зенит» принимал «Ахмат». Игра завершилась безголевой ничьей, но надолго останется в памяти болельщиков как символ беспомощности российского судейства.

Арбитром матча был Алексей Матюнин: именно он ответственен за несколько спорных эпизодов, ведь VAR в этом матче не подвезли. Наиболее спорный эпизод случился уже на восьмой минуте матча: Уциев, по мнению арбитра, сфолил на врывающемся в штрафную Ерохине. В динамике эпизода могло показаться, что капитан грозненцев подтолкнул игрока «Зенита». После повтора стало еще запутаннее: Ерохин запнулся о свою ногу и упал, Уциев бежал на небольшой дистанции и не мешал Александру.

В суперзамедленном и четком повторе контакт между Уциевым и Ерохиным заметен. Но как его мог усмотреть Матюнин, если даже после видео остаются споры?

Так как игрок «Зенита» убегал один на один с вратарем, судья расценил этот эпизод как фол последней надежды и показал Уциеву прямую красную. Но главное – арбитр отменил и гол сине-бело-голубых, который забил Азмун, подхватив мяч у упавшего Ерохина.

Следующий неоднозначный момент случился уже на 50-й минуте второго тайма. Гол Эмилиано Ригони после великолепного длинного паса Ракицкого был отменен из-за зафиксированного офсайда. Смотрите сами.

Большие споры вызвал момент в конце матча. Многим показалось, что Матюнин не дал пенальти в ворота «Ахмата» за игру рукой. Простите, скрина пока нет.

Дальше – больше. Под самый занавес матча грозненцы откровенно тянули время. На последней добавленной минуте после углового в исполнении «Зенита» началась небольшая заварушка. Казалось, дело житейское, матч жесткий, команды разозлились. Виноватыми оказались Ракицкий и Нижич, за что получили по желтой. Только вот незадача – у защитника «Зенита» горчичник оказался вторым, а первый он получил на 55-й минуте. Вот только с поля он удален не был. Более того, та первая желтая карточка куда-то испарилась. Посмотрите на скриншоты с официального сайта РПЛ: после матча горчичник есть, через 30 минут его уже нет.

Судья не занес первую в послематчевый протокол.

Итог: имеем нули на табло и жаркие обсуждения в соцсетях. Когда же все-таки в РПЛ появится VAR на всех матчах чемпионата, неизвестно. А без него, как показали этот матч, эпизод с Чаловым и матч первого тура «Спартак» – «Сочи», российским арбитрам ну уж очень сложно работать.

«Зенит» – «Ахмат» – 0:0

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