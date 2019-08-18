Главный тренер «Зенита» Сергей Семак был в бешенстве после матча против «Ахмата» из-за судейства Алексея Матюнина.

После финального свистка игроки питерцев обступили судейскую бригаду. Затем к ним подошел член штаба «Зенита», но его оттолкнул Семак со словами: «Не надо с этими козлами разговаривать!» Дальше были слышны крики Сергея.

Семак продолжил критику судейства на пресс-конференции: «Матюнину нужно посмотреть на моменты. Мне не понравилось абсолютно, болельщики выразили свое мнение после игры. Мы должны думать о своей игре. Ригони забил чистый мяч. Первый момент нужно было доиграть. Моменты были у Сердара и Артема, но они не забили».

Матюнин в начале матча отменил гол Азмуна (попутно удалив капитана «Ахмата» Уциева), а затем отменил мяч Ригони.

Матч закончился нулевой ничьей.

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