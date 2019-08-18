В 2013 году в РПЛ дебютировали братья Миранчуки. Алексею было 17 (впервые вышел в апреле), а Антон добрался до основы уже в 18 (первый матч 30 октября, на 13 дней позже дня рождения). Заиграть сразу, как это часто бывает в России, не получилось, но через пять лет оба стали лидерами «Локомотива» и важными игроками в построениях национальной сборной.

Сейчас 23-летние парни готовятся к третьему полноценному сезону вместе и второму заходу в Лиге чемпионов, которая может повлиять на их скорый отъезд в Европу. Братья, естественно, не чувствуют конкуренции между собой, но точно имеют разную ценность для вице-чемпионов России.

Алексей (старший из братьев) зажигает в «Локомотиве» дольше брата. Антон несколько лет подарил эстонской «Левадии», которую вряд ли можно сравнить по уровню с железнодорожниками. При этом к 2019 году они подошли в равных кондициях даже с некоторым статистическим перевесом в пользу Антона.

В сезоне-2018/19 чаще забивал Антон, а пасовал – Алексей. При этом полезных действий за минуту больше совершал 11-й номер «Локо». Антону на гол или голевой пас требовалось в среднем 150 минут, тогда как Алексей тратил 213. По количеству игрового времени понятно, что для Семина Алексей важнее, хотя с учетом сходной с братом позиции на поле и небольшого превосходства в статистике, это не совсем понятно.

Показатель Алексей Антон Сыгранные минуты 3836 2857 Голы 5 16 Ассисты 13 3 Удары (в створ) 32 (9) 27 (12) Заработанные/допущенные фолы 36/21 20/15 Пасы за матч (точность, %) 49 (80%) 51 (81%) Ключевые пасы 2,6 2,19 Обводки за матч (успешность, %) 3,3 (52%) 2,6 (45%) Отборы 1,3 1,4 Перехваты 2,5 2,5

Продвинутая статистика по РПЛ явного превосходства одному из братьев не дает. Антон опять же лучше в завершающей стадии и забил 11 голов при xG в 6,89. Алексей же немного уделал статистику по ассистам – 6 голевых передач при 5,72 xA. Ключевых пасов за 90 минут больше тоже дает Алексей – 2,62 против 2,19.

Миранчук-старший хоть и уступает брату в некоторых статистических показателях, но к переезду в Европу готов лучше. Он покрывает больше пространства и делает больше касаний в финальной трети при том, что выступает на схожей с братом позиции, но на противоположном фланге. За преимущество Алексея в построении атак и продвижении мяча говорит xGBuildup (участие в ожидаемых голах без учета ключевых пасов и ударов) – Алексей в прошлом сезоне выбил 4,94, а брату доверяли всего на 3,71.

Братья МиранчукиGetty Images

Близнецы грезят «Барселоной», но она больше пойдет именно Алексею. В Каталонии проповедуют умную игру в быстрый пас вне зависимости от тренера, и Миранчук готов ей соответствовать, вот только уровень конкуренции в команде Месси слишком высок.

«Выбрал бы среднюю команду в Испании, чтобы там начать свой путь. Думаю, Саня Головин тоже об этом думал. Кроме «Барселоны», готов, не глядя в контракт, уехать в дортмундскую «Боруссию», в «Атлетико», «Арсенал», – заявил Миранчук-старший в выпуске «КраСавы». И если в каталонском клубе русского игрока, тем более на позиции Месси и Дембеле, вряд ли ждут, то вариант с немецким клубом выглядит перспективно. «Боруссия» рано или поздно расстанется с Джейдоном Санчо за пару сотен миллионов и ей остро потребуется новый игрок. Возможно, шанс Алексея именно в этом. Об «Арсенале» на время придется забыть – этим летом там закупили Николя Пепе, а мадридцы оформили сделку по Фелишу, так что туда путь тоже закрыт.

Антон мыслит в схожем с братом ключе и говорит, что готов стартовать в Европе с небольшого клуба: «В какой чемпионат? Испания, Италия, Германия. В Бундеслиге тоже открытый футбол, и мы много разговаривали с Фарфаном, он говорит, что мы спокойно могли бы там играть».

Стоимость братьев способен покрыть даже середняк любого чемпионата топ-5. Антона Transfermarkt оценивает в 16 миллионов евро, а брата – на миллион дешевле. В «Локомотиве» парни начинают изживать себя, к тому же дублируют функции друг друга. Им нужен переезд в Европу, поэтому надо надеяться, что там следят за прогрессом главных братьев русского футбола.

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