Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал судейство бригады Алексея Матюнина в матче пятого тура РПЛ между «Зенитом» и «Ахматом».

«Судейство, конечно, оставляет желать лучшего. Это печально, потому что обеим командам помешал судья. Что касается игры, то все сломало удаление. У «Ахмата» появилась серьезная мотивация в защите. Пришлось перестраиваться, и весь план на игру был сбит. Так что судейство сломало игру, можно сказать.

Слова Семака после матча? Это абсолютно правильно, потому что это эмоции нормального человека. Тут не до хладнокровия. Я все понимаю. Более того, я согласен и со словами Дзюбы о том, что главной звездой матча был судья. Уверен, что так считают и болельщики, и все эксперты», – приводит слова Боярского Sport24.

«Зенит» и «Ахмат» сыграли вничью 0:0, после игры главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак назвал арбитров козлами.

После пяти туров на счету «Зенита» 14 очков, на счету «Ахмата» – 7.

В РПЛ новый судейский скандал. Все вопросы к арбитру матча «Зенит» – «Ахмат»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android