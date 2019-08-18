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Туктамышева – об арбитре Матюнине: «Пусть он судит игры с участием «Тосно» и «Амкара»

Туктамышева – об арбитре Матюнине: «Пусть он судит игры с участием «Тосно» и «Амкара»
Eurosport

39 мин. назад

Кажется, пятый тур РПЛ принес самый громкий скандал за последнее время – вмешались даже фигуристки.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала работу судей в матче пятого тура РПЛ между «Зенитом» и «Ахматом».

«Часто говорят о судействе в фигурном катании, но до уровня судьи матча «Зенит» – «Ахмат» еще никто не добрался. Предлагаю, чтобы отныне он судил только матчи с участием «Тосно», «Динамо СПб» и «Амкара», – написала Туктамышева в твиттере.

  • Игру «Зенита» и «Ахмата» обслуживала бригада Алексея Матюнина. Все претензии к арбитру – тут.
  • Матч закончился со счетом 0:0, а коуч сине-бело-голубых Сергей Семак по окончании встречи назвал судей козлами.

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